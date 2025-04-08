Öğrencilerden Tutuklu Arkadaşlarına Selam: Dayanışma Konserinde Bir Araya Geldiler

Saraçhane eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gençlerle dayanışmak için birçok üniversitenin katılımıyla Kadıköy rıhtımda konser düzenlenecek. Dayanışma etkinliğinin teknik desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sağlanacak.

ÇEVİK KUVVET HAZIR BEKLİYOR

Pek çok ilçeden öğrenciler toplu taşıma araçlarıyla Kadıköy'e gelmeye başladı. Marmaray ve metrobüs ile gelen öğrenciler Söğütlüçeşme'de toplanarak toplu şekilde etkinlik alanına geçecekler. Söğütlüçeşme'de çevik kuvvet ekipleri hazır bekliyor.

Rıhtımda toplanan öğrenciler buradan başlatacakları yürüyüşle dayanışma etkinliğinin yapılacağı Festival Park'a gidecek. Rıhtımda toplanan öğrenciler İstanbul dışındaki üniversitelerdeki arkadaşlarına selam gönderdi.