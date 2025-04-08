İGDAŞ Genel Müdürü İstifa Etti, Yerine Gelen İsim Belli Oldu

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak'ın yerine İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin atandı.

İGDAŞ Genel Müdürü İstifa Etti, Yerine Gelen İsim Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık problemlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Çolak'ın yerine İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin'in atandığı duyuruldu.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nihat Narin, mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

NİHAT NARİN KİMDİR?

1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Nihat Narin, Londra Middesex Universitesi’nde MBA, Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde İç Denetim eğitimi almıştır. Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim lisanslarına sahiptir.

1990-2000 yılları arasında Londra ve İstanbul’da çeşitli yatırım bankalarında Telekom ve Internet analistliği yapan Narin, birçok şirketin kurumsal finansman, şirket yapılandırmaları ve halka arzında görev almıştır.

2000 yılında Turkcell’de çalışmaya başlayan Narin, kurumun Amerika New York Borsası’na kote olması, halka arz ve kurumsal yapılanma süreçlerini yönetmiş, 19 yıl boyunca sırasıyla “Yatırımcı İlişkileri Direktörü”, “Turkcell Grup İç Denetim Direktörü”, “İş Geliştirme & Şirket Satın Alma & Birleşmeleri Direktörü” ve “Turkcell’in altyapı iştiraki Global Tower’da Genel Müdür” olarak görev yapmıştır.

Ukrayna, Belarus, Kıbrıs ve Türkiye’de faaliyet gösteren Global Tower’ı baz istasyonları ve kule altyapısı alanlarında yeniden yapılandırmıştır. Sektörü, kule ve fiber paylaşımına teşvik ederek mükerrer yatırımları önleyen “Baz istasyonları ve Kule Konsolidasyon İş Modeli”ni geliştirmiş ve çalışmalarını başlatmıştır.

Yurt dışında birçok akıllı şehir uygulamalarını incelemiş ve Türkiye’ye uyarlayarak projelendirmiştir. Yeni nesil “Düşük Yörünge Uydu Sistemi” başta olmak üzere GSM sektörüne altyapı destekleyici öncü projeler geliştirmiş ve yürütmüştür.

Narin, Turkcell Kurumsal Yönetim Komitesi, İnteltek Yönetim Kurulu, Ukrtower Yönetim Kurulu ve TUYID Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak İstifa EttiİGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak İstifa EttiGüncel

Kaynak: AA

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