Mahkemeden 'orantısız şiddet' kararı: Polis, gazeteci Bülent Kılıç'a tazminat ödeyecek

İstanbul’da 19. Onur Yürüyüşü sırasında polis şiddetine maruz kalan foto muhabiri Bülent Kılıç’ın tazminat talebini inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, gazeteciye müdahale eden polislerin “orantısız güç kullandığına” hükmetti. Mahkeme Kılıç’a toplamda 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

MLSA'da yer alan habere göre, 26 Haziran 2021 günü Onur Yürüyüşü’nü takip ederken Beyoğlu’nda işkence ile gözaltına alınan Agence France-Presse (AFP) muhabiri Kılıç’ın avukatları yargıya başvurarak manevi tazminat yanı sıra hasar gören ekipman için tazminat talep etmişti.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, 08 Aralık 2022 tarihli kararında bilirkişi raporu ve fotoğrafların incelenmesi sonucunda müdahalede bulunan polislerin gazeteciyi gözaltına aldıkları sırada “güç kullanma yetkisinin aşılarak orantısız şekilde güç kullandığı ve bu yönüyle de hizmet kusurunun oluştuğu”na hükmetti.

Mahkeme aynı zamanda davacıya zarar gören ekipmanı için 10,095.58 lira maddi ve 20,000 lira manevi olmak üzere toplam 30,095 lira 58 kuruş tutarında tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda ayrıca müdahalede bulunan iki polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “basit yaralama” suçlamaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halen devam etmekte olan bir soruşturma olduğu hatırlatıldı.

Kılıç’ın avukatlarından Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, “Gazetecilere yönelik polis şiddetinin dozunun giderek arttığı bu dönemde bu karar polislerin gazetecilere yönelik işlemlerinde hukuka uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. İçişleri Bakanlığı, bu kararın yarattığı tazminat tutarını işkence yapan polislere rücu ettirmelidir ki polislerin sokaklarda keyfi müdahaleleri sona ersin. Biz soruşturmanın da davanın da takipçisi olacağız. Gazetecilik için iyi bir karar olduğunu düşünüyoruz ve MLSA olarak bu kararları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.