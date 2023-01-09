BMGK'dan Suriye kararı: Süre uzatıldı

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay uzattı.

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BMGK'dan Suriye kararı: Süre uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin kuzeyine Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan insani yardımların ulaştırılmasını sağlayan tasarıyı 10 Temmuz’a kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti.

15 üyeli konseyde Esad rejimini destekleyen Rusya’da karar için lehte oy kullanırken, söz konusu yardımın süresi yarın sona erecekti. BM Güvenlik Konseyi’nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Suriye'de zaten çok kötü olan insani durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuş, Türkiye'den Suriye’nin İdlib kentine yapılan yardımların yenilenmemesi halinde milyonlarca Suriyelinin kışı atlatamayabileceğini ifade etmişti. Guterres ayrıca, Suriye’ye yapılan yardımların arttığını fakat bunların BM tarafından yapılan yardımların boyutuna ve kapsamının yerine geçemeyeceğine dikkat çekmişti.

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