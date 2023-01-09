Kabine toplandı

2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün saat 16.45'te Beştepe'de başladı. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7. yargı paketi için meclis çalışma takvimi gündemde olacak.

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Kabine toplandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİSİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AKP'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'. yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüş için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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