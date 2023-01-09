Naci Görür'den deprem uyarısı: Bir süredir depremler devam ediyor, uyanık olun!

Akdeniz'de dün Girit Adası açıklarında 3.6 şiddetindeki depremin ardından bugün yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmede bulundu. Görür, yetkilileri uyararak 'uyanık olun' çağrısı yaptı. Görür ayrıca, kentlerdeki afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için afetler yokken yapılacak eylemleri içeren İl Risk Azaltma (İRAP) çalışmalarının da ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Arkadaşlar, Midilli Adası’nın kuzey kısmında Edremit Körfezine yakın kesimlerinde 4,2 deprem oldu. Bu alanlar Körfezde etkin olan Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde. Biliyorsunuz, Edremit Fay zonu KAF’ın güney kolunun bir parçası. Burada depremler bir süredir devam ediyor. İlgililer uyanık olmalı. İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı. Sevgiyle."