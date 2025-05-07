Mahkeme Sivas'ta Su Kaynaklarını Tehlikeye Atacak Mermer Ocağına 'Dur' Dedi

Sivas’ın Kangal ilçesinde Kangaltekkesi köyü sakinlerinin, bölgede açılması planlanan mermer ocağına için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, mermer ocağına verilen ‘ÇED Olumlu’ kararının iptaline hükmetti.

Mahkemin kararında mermer ocağına ilişkin davalı idarenin verdiği ‘ÇED Olumlu’ kararına dayan olan proje tanıtım dosyasının proje tanıtım dosyasının maden, çevre, orman ve ziraat mühendislikleri ile antropolojik ve biyolojik açıdan Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olduğu belirtilirken, maden sahasında Kangaltekkesi köyünün su kaynaklarının bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, köye ve Bozarmut Göleti'ne doğru akan derelerin, madencilik çalışmasından etkilenebileceği; bunun yüzey ve yer alt sularını, dolayısıyla içme sularını etkileyebileceği işaret edildi.

ÇED raporunda Davulbaz Göleti ve proje etki alanı içinde kalan Kangaltekkesi Mahallesinde boşalım sağlayan karstik kaynaklar ve Davulbaz Regülatörü ile ilgili bir bilgiye ver verilmediğinin belirtildiği kararda, yine aynı raporda eklerinde yüzey ve yeraltı karst morfolojisine ilişkin değerlendirmelere ver verilmediği; jeoloji, hidrojeoloji, hidroloji ve deprem haritasının sadece harita olarak verildiği ve yeterli olmadığı, jeolojik kesitlerin proje alanındaki jeolojik yapıyı temsil edecek düzeyde sunulmadığı, uyuşmazlığa konu alanın jeololik yapısına ilişkin takip edilebilir ve izlenebilir herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediğine dikkat çekildi.

Mahkemenin kararında, açıklanan sebeplerle "eksik değerlendirmeye dayalı proje tanıtım dosyasına dayanılarak düzenlenen dava konusu 'ÇED Olumlu' kararında, belirtilen yönlerden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı" bilgisine yer verildi.

İdare mahkemesinin kararına Danıştay’da itiraz edilmesinin önü ise açık.

Kaynak: ANKA