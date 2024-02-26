Madenciler göçük altında, millet meydanda beklerken Erdoğan pasta kesti
Elazığ'da madenciler göçük altından kurtarılmayı beklerken, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin açılışı için Marmaray durağında toplanan yurttaşlar da Erdoğan'ı bekliyor. Erdoğan'ın ise konutunun yakınlarındaki pastanede doğum günü kutlamasına katıldığı ortaya çıktı.
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70’inci yaşına girdi.
Erdoğan’ın Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin açılışını yapması beklenirken, 11.00’de yapılması beklenen açılış bu saat itibarıyla halen yapılamadı.
Açılış için beklenirken, Elazığ’da bulunan madende meydana gelen göçükte de işçilerin toprak altında kaldığı haberi geldi. Göçük altındaki işçilerin 3’ünün kurtarıldığı bilgisi paylaşılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Madenciler göçük altında kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın konutunun yakınlarındaki pastanede düzenlediği doğum günü kutlamasına katıldığı ortaya çıktı.
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