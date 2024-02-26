Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçları belli oldu

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları belli oldu.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen
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