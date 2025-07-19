Maden Yasası İnsan Sağlığını Da Bitirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz maden yasasının insan sağlığında yaratacağı tahribata değindi. Şahbaz "Halkımız, madenlerden yükselen zehirli dumanlar ve partiküllere maruz kalmaya mahkum edilmektedir” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Maden Yasası İnsan Sağlığını Da Bitirecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın Maden Yasası’nı sert şekilde eleştirerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanında denetimsiz bir şekilde madencilik faaliyetlerinin önünü açan yasayı “İnsan yaşamını hiçe sayan bir pervasızlık” şeklinde değerlendirdi.

SİLİKOZİS TEHLİKESİ

Yasayla insan sağlının da önemli şekilde etkileneceğine değinen Şahbaz “Zehir soluyacağız, hastalıklarla boğuşacağız. Madencilik faaliyetleriyle birlikte artacak olan toz emisyonu, özellikle solunum yolu hastalıklarının (silikozis, astım, kronik bronşit gibi) yaygınlaşmasına neden olacaktır. Patlatmalar ve nakliye sırasında yayılan zararlı gazlar, akciğerlerimize her nefeste zehir taşıyacak, kanser riskini artıracaktır. Halkımız, madenlerden yükselen zehirli dumanlar ve partiküllere maruz kalmaya mahkum edilmektedir” dedi.

KURŞUN, ARSENİK, CIVA…

Şahbaz toprağın ve suyun zehirlenmesiyle insanın da bu ağır metallerden etkileneceğini belirterek “Madenlerin en yıkıcı etkilerinden biri, su ve toprak kirliliğidir. Asit maden drenajı ve cevher zenginleştirmede kullanılan siyanür, cıva gibi zehirli kimyasallar, içme sularımıza ve tarım arazilerimize karışacak, besin zincirimize dahil olacaktır. Kurşun, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller, nörolojik hastalıklardan böbrek yetmezliğine, kanserden gelişimsel bozukluklara kadar geniş bir yelpazede geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açacaktır. Gelecek nesillerimizin yüzyıllar sürecek sağlıklı büyüme ve yaşama hakkı gasp edilmektedir” diye konuştu.

'GELECEĞE ZEHİR BİR MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ'

Şahbaz maden yasasına yönelik taleplerini şöyle sıraladı: “Çocuklarımız, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, madencilik kaynaklı kirliliğin etkilerine karşı en savunmasız kesimlerdir. Bu yasa, en masum ve korunmaya muhtaç kesimleri bile gözden çıkarmaktadır. Maden Kanunu'nda çevre ve halk sağlığını tehdit eden tüm maddeler derhal iptal edilmelidir. Tüm madencilik projelerinde, ÇED süreci yanında kapsamlı ve bağımsız bir Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir. Halkın katılımını sağlayacak şeffaf ve denetlenebilir süreçler işletilmeli, sağlık riskleri gizlenmemelidir. Hava, su ve toprak kirliliğini önleyecek sıkı çevresel standartlar belirlenmeli ve bu standartlara uyulması titizlikle denetlenmelidir. Halk sağlığı, pazarlık konusu yapılamaz, maden lobisinin çıkarlarına teslim edilemez. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız temel bir insan hakkıdır ve bu hakkı savunmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimize zehirli bir miras bırakmayacağız.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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