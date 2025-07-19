Keloğlan’ın Yüzyıllık Sırrı! Kütüğü Ortaya Çıktı! Duyan Akın Etti, Bir Kent Bunu Konuşuyor

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Halk hikayelerinin sevilen kahramanı Keloğlan'ın Çankırılı olduğu rivayeti hem dikkat çekti hem de bir ili karıştırdı.

Keloğlan'ın evinin Çankırı Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde doğduğu öne sürüldü. Köyde yaşayan vatandaşlar, Keloğlan'ın eşeğinin ise tuz almak için gittiği Çankırı Tuz Mağarası'nda öldüğü ve eşeğin bozulmadan mağarada kaldığını söyledi.

'KELOĞLAN KOKUYOR'

Balıbağı köyü muhtarı Aydın Ünal, şunları söyledi: Burası Balıbağı köyü, keloğlanın yaşadığı yer. Köy, Çankırı'nın Merkez ilçesine sadece 14 kilometre, meşhur tuz mağarasına ise 2.5 kilometre uzaklıkta. Biz, köy halkı olarak zamanında keloğlanın yaşadığı evin restore edilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Keloğlan burada yaşamış ve tuz mağarasından köy halkına eşeği ile tuz çekmiş. Eşeğinin ayağı kırıldığı için mağarada kaldığı ve orada öldüğü söyleniyor. Tabii tuz sayesinde de çürümeden mağarada kalabiliyor. Şu anda da mağarada hiç bozulmadan duruyor. Yetkililerden de tuz mağarasından bizim köyümüze gelen yolun yapılmasını istiyoruz. Keloğlan burada annesi ile yaşamış. Köy halkı da onu çok severmiş. Keloğlanın kendisini tabii ki yeni kuşak olarak tanımıyoruz ama nenelerimiz ve dedelerimizden bunları duyduk. Burası buram, buram keloğlan kokuyor.

'ÇEŞİTLİ RİVAYETLER VAR'

Köye günde 60 ziyaretçi geldiğini belirten köy sakini Eyüp Yılmaz “Biz Keloğlan'ın evini zamanında kendi imkanlarımız ile restore ettik. Bu durum sosyal medyaya düşünce ilgi ve alaka arttı. Günlük yaklaşık 50-60 ziyaretçi geliyor. Burada Keloğlan'a dair görsel bir şey görmek istiyorlar ama şu an öyle bir durum yok, sadece doğduğu ev var. Biz zaten Keloğlan hikayeleriyle büyüdük. Tuz Mağarasına tuz almaya gittiği, hayvancılık yaptığı, eşeğinin tuz mağarasında öldüğü, yoksul olduğu gibi çeşitli rivayetler var” dedi.

'BU KÖYDE YAŞAMIŞ'

Keloğlan'a ait olduğu söylenilen eşeği kendisinin bulduğunu belirten Ferhat Şenol şunları söyledi: Büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla bu köyde yaşamış. O zamanlar tuz çok kıymetli olduğu için eşekler ile nakliye yapılıyormuş. Keloğlan'ı, annesi tuz almaya göndermiş, orada eşeği göle düştüğü için bacağı kırılıp ölmüş. Yıllarca tuz mağarasında kalmış.

Kaynak: İHA