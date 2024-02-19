Türkiye'nin en önemli kömür maden ocaklarının bulunduğu Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

AA'nın haberine göre maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

Maden Suçları Soruşturma Bürosu'nun çalışmalarıyla ayrıca, "soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturmanın da hedeflendiği" öğrenildi.