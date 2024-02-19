Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu. Büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Türkiye'nin en önemli kömür maden ocaklarının bulunduğu Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

AA'nın haberine göre maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

Maden Suçları Soruşturma Bürosu'nun çalışmalarıyla ayrıca, "soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturmanın da hedeflendiği" öğrenildi.

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