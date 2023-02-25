Lütfü Savaş "istifa" haberine karşı tazminat davası açıyor: Gelirini depremzedelere bağışlayacak

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hakkında yalan haber yapıldığı iddia etti ve tazminat davaları açacağını söyledi.

Lütfü Savaş "istifa" haberine karşı tazminat davası açıyor: Gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da çok sayıda can kaybı yaşandı. Daha önce kendisinin istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Belediye Başkanı Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında "dezenformasyon" ve "yalan haber" yapıldığını ve bu nedenle tazminat davaları açacağını duyurdu.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Hakkımızda süren dezenformasyon ve yalan haberlere karşı "artık hakikat zamanı" diyoruz. Tamamına karşı hukuk sürecini işleterek tazminat davası açacağımızı ve geliri de depremzedelere bağışlayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."

Lütfü Savaş, istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan haberleri yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak.”

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