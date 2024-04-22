Lunaparkta korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir lunaparkta ‘Adrenalin’ adlı oyun aracı dehşet saçtı. Harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına adrenalin oyun aracı çarpan 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı. 16 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

Lunaparkta korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’ndaki dün saat 22.00 sıralarında lunaparkta facia meydana geldi. İddiaya göre, harçlığını çıkarmak için lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa. A’nın kafasına “Adrenalin” adlı oyun aracı çarptı.

Lunaparkta korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı - Resim : 1

Mustafa A’nın yardımına aynı lunaparkta çalışan 17 yaşındaki arkadaşı K.E geldi. Ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç önce Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Lunaparkta korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı - Resim : 2

”LUNAPARKTA ÇALIŞAN AYNI YAŞTA ÇOCUKLAR VAR”

Kardeşinin kafatasında kırıklar olduğunu belirten gencin abisi Sait Atmaca, "Kardeşim 16 yaşında. Yetkililerden yardım istiyorum. Lunapark’ta çalışan aynı yaşta çocuklar var. İhmal var. Makine kardeşimin kafasına çarpıyor ve olay yerine yığılıyor. Kafatasında çeşitli kırıklar var” diye konuştu.

Lunaparkta korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı - Resim : 3

“ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE ARKADAŞIMIN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRDÜM. DURUMU ÇOK CİDDİ”

Aynı lunaparkta çalıştığı arkadaşı K.E. olay anını İhlas Haber Ajansı’na anlatttı. Arkadaşının sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden K.E., “Ben de bu lunaparkta sigortasız olarak çalışıyorum. Arkadaşım adrenalin makinesinde çalışıyordu. Akşam çalışırken arkama döndüğüm esnada Mustafa’nın düşüşünü gördüm. İhmalkarlık olduğu için arkadaşım kaza geçirdi. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Sağlık durumu çok ciddi. Kafasında kırık mevcut. Beyninde kanama var” dedi.

Kaynak: İHA

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