Lüks motor yatlar Fethiye'de yakıt ikmali yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki lüks motor yata yakıt ikmali yapıldı.

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Lüks motor yatlar Fethiye'de yakıt ikmali yaptı

Hollanda'daki Vissingen Tersanesi'nde inşa edilen 55 metre uzunluğundaki motor yat "Gigagi" ile İtalya'da yapılan 44 metre uzunluğundaki "Shana" isimli yatlar, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın ikmal edilmesinin ardından iki yat, limandan ayrıldı.

Lüks yatlarda spor salonu ve güverte jakuzisi bulunuyor.

Kaynak: AA

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