Çeşme’nin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Tanıtıldı

83. Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Uluslararası Dünya Kongresi, 16-21 Ekim tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir turizmin tartışıldığı kongrede, 35 ülkeden 350 turizm profesyoneli bir araya geldi. Türkiye’de düzenlenen dördüncü İzmir’deki ilk Skal kongresinde; oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolları şirketleri gibi seyahat ve turizmin tüm kollarından temsilciler bir araya geldi. Program kapsamında katılımcılar, İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kongrenin Çeşme tanıtım gününde ise katılımcılar, Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) ile Alaçatı Turizm Derneği (ATD) iş birliği ile düzenlenen turistik bir geziye katıldı. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ve ATD Başkanı Kerem Ünsal’ın da eşlik ettiği gezide katılımcılar, Alaçatı Sörf Okulları, Alaçatı Sulak Alanı, Arkas Sanat Alaçatı, Alaçatı Yel Değirmenleri, Sakız Ağaçları Bahçesi, Çeşme Kalesi ve Çeşme Marina gibi Çeşme’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu, bölgenin zengin mirasını yakından tanıyarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Ziyaretin ardından bir otelde düzenlenen yemeğe, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, SKAL Dünya Başkanı Anette Cardenas, geçmiş dönem Dünya Başkanları Juan Steta, Hülya Aslantaş, Salih Çene, Skal Türkiye Başkanı Orhon Atameriç, Skal İzmir Başkanı Güner Güney, Skal İzmir Başkan Yardımcısı Aydın Tokbaş, ATD Başkanı Kerem Ünsal ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan ile İzmir’den gelen Skal protokolü katıldı.

Kaynak: ANKA