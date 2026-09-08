Lüks Hayat, Kumar ve Sevgilinin Estetiğine 122 Milyonluk Vurgun: 'Pişman Değilim!'

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesini çökertti.

Bir bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak görev yapan Mesut A.'nın, 2021-2026 yılları arasında firmanın ödemelerini ve gelen paralarını parça parça kendi hesabına ve yakınlarının üzerine aktardığı ortaya çıkarıldı. Şirket sahibinin evrakları incelemesiyle ortaya çıkan 122 milyon liralık dev açık sonrası düğmeye basan polis; İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlediği eş zamanlı baskınlarla Mesut A. ile birlikte 19 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

SEVGİLİYE 5 MİLYONLUK ESTETİK, KUMARDA 60 MİLYONLUK KAYIP

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, çalınan milyonların nerelere harcandığına dair dudak uçuklatan detaylar ortaya çıktı.

Evli ve boşanma aşamasında olan muhasebeci Mesut A.'nın, kız arkadaşı Ş.Y.'nin estetik operasyonları için tam 5 milyon TL harcadığı, üzerine ev alan ve gece kulüplerinde paraları ezerek, sevgilisinin banka hesabına da 10 milyon TL aktardığı saptandı.

Mesut A.'nın Gürcistan ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde tam 60 milyon lira kaybettiği görüntüler ve kayıtlar aracılığıyla kanıtlandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Dolandırıcılık büro ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltı listesinin genişliği dikkat çekti. Kelepçe vurulan 19 kişinin arasında baş şüpheli Mesut A.'nın yanı sıra annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirketteki bazı çalışma arkadaşları yer aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, suçtan elde edildiği belirlenen 12 araca, 5 taşınmaza adli tedbir konuldu ve tüm banka hesapları bloke edildi.

Emniyetteki sorgusunda soğukkanlılığını koruyan muhasebeci Mesut A.'nın, "Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sülale boyu vurgun çetesi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA