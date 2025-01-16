Lüks Cip Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 1 Otomobil Acil Servise Girdi
Samsun'da bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü otoparktan çıkarken 6 aracı ezdi. Yolda çarptığı bir başka otomobil ise hastanenin acil servisine girdi.
Samsun'un İlkadım ilçesin Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde otoparktan çıkmaya çalışan T.Ç. (57) isimli sürücünün kullandığı 34 PNR 40 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparktaki 6 araca çarptı.
Yola çıkan cipin çarptığı başka bir otomobil ise özel hastanenin acil servisine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, hastanenin acil bölümü ile araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA