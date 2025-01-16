Lüks Cip Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 1 Otomobil Acil Servise Girdi

Samsun'da bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü otoparktan çıkarken 6 aracı ezdi. Yolda çarptığı bir başka otomobil ise hastanenin acil servisine girdi.

Lüks Cip Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 1 Otomobil Acil Servise Girdi

Samsun'un İlkadım ilçesin Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde otoparktan çıkmaya çalışan T.Ç. (57) isimli sürücünün kullandığı 34 PNR 40 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparktaki 6 araca çarptı.

Yola çıkan cipin çarptığı başka bir otomobil ise özel hastanenin acil servisine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, hastanenin acil bölümü ile araçlarda hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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