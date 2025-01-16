İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü İkinci Kez Tutuklandı
Eski Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın alkollü halde kullandığı arabayla çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a alkollü haldeyken kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İLK DURUŞMADA TAHLİKYE
10 Ocak’ta görülen ilk duruşmada tutuklu bulundu süre göz önünde bulundurulan Önder, haftada iki gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edilmişti.
TAHLİYE KARARINA TEPKİ
Tahliye kararına başta basketbol camiası olmak üzere kamuoyundan büyük tepki gelirken, savcılık makamından verilen tahliye kararına itiraz edildi.
YENİDEN TUTUKLANDI
İtiraz üzerine Önder hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Bugün, Muğla Adliyesi’ne gelerek teslim olan Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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