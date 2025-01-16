Siber Güvenlik Kanunu'ndan 'Sansür' Çıktı! Meclis'te Yine Gazetecilere Kıskaç Hazırlığı

'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi' dün TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelmesi beklenirken; kanun teklifinin 16. maddesi 5. fıkrası; gazetecilere yönelik sansür kaygısını bir kez daha gündeme taşıdı.

Kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak bilinen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişken bu kanun teklifiyle tartışmalar yeniden alevlendi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verilerine göre, 'Sansür Yasası'nın ilk 2 yılında en az 56 gazeteci, yazar ve basın çalışanı hakkında 66 soruşturma açıldı.

TBMM Adalet Komisyonu tutanaklarında yer alan verilere göre, aynı süre içinde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 4 bin 590 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda toplamda 384 dava açılırken, bunların 42’sinde mahkumiyet kararı verildi, 146 davada sanıklar beraat etti.

GAZETECİLERE YİNE SANSÜR KISKACI

Gazetecileri kıskaca alan 'Sansür Yasası'na tepkiler hem siyasi hem hukuki alanda sürerken; 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nde gazetecilere yine cezaevi yolu gösteren bir madde yer alıyor. İşte o maddede şöyle deniyor:

"Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi bu yönde algı oluşturmak suretiyle kurumları veya şahısları hedef almaya yönelik faaliyet yürütenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir."

Yine teklifin 8. maddesi 5. fıkrası ile, 'gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Siber Güvenlik Başkanının yazılı emri ile konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılması ve kopya çıkarma ve el koyma işlemi gerçekleştirilmesi' mümkün kılınıyor.

'YİNE GAZETECİLİĞİ CEZALANDIRILACAK'

Kanun teklifindeki ilgili maddeye muhalefet milletvekillerinin de tepkisi gecikmedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: AKP Sansür Yasası'ndan sonra şimdi de 'algı oluşturma' suçuyla yine gazeteciliği cezalandıracak! TBMM’deki Siber Güvenlik Kanunu ile 'veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi algı oluşturma' suçu oluşturuluyor! Suçu işleyenlere 2 yıldan 5 yıla hapis cezası var!

'YENİ BİR SANSÜR GETİRİYORLAR'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Dezenformasyon Yasası yetmedi şimdi de Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’yle gazetecilere yeni bir sansür getiriyorlar. Kişisel verilerimizi çalanlar, çaldıranlar değil, kişisel verilerimizin çalındığını kamuoyuna duyuran gazetecilerin peşindeler. “Sızıntı var” diyenler, haber yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

'SORGUSUZ, SUALSİZ SİLİVRİ'NİN YOLUNU TUTARSINIZ'

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: Dikta rejimlerinin olmazsa olmazı sansürdür. Dezenformasyon Yasası, Sosyal Medya Yasası ve sansür uygulamaları yetmedi şimdi Siber Güvenlik Başkanlığı üzerinden bir garip sansür sistemi getiriyorlar. İlgili düzenlemeyi olduğu gibi aktarıyorum: 'Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi bu yönde algı oluşturmak suretiyle kurumları veya şahısları hedef almaya yönelik faaliyet yürütenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.' Yanlış okumadınız bu bir YKS sorusu değil bu bir yasal düzenleme. Cumhurbaşkanı öz olarak şöyle diyor: Siber Uzayda hoşuma gitmeyen bir paylaşım veya etkileşim görürsem sorgusuz, sualsiz Silivri’nin yolunu tutarsınız. Algı oluşturulup oluşturulmadığına nasıl karar verilecek? Hangi algı için 2 yıl, hangi algı için 5 yıl ceza verilecek? Belli değil. Algı nerede başlar? Nerede biter? Tabi ki bu sorular cevapsız.

Kaynak: Haber Merkezi