DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yanıtı: Gerekli Koşullar Oluşturulsun

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı "Gerekli çağrı yapılırsa tüm Türkiye kazanır' açıklamasına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını ve ‘iyi ve doğru bir tespit’ olarak nitelendiren Bakırhan, çağrının yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerektiğini ifade etti.

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DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yanıtı: Gerekli Koşullar Oluşturulsun

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi’nin "Barış İçin 1 Milyon İmza" kampanyasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakırhan’ın gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısında dün yaptığı açıklamalar vardı.

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yanıtı: Gerekli Koşullar Oluşturulsun - Resim : 1

‘GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞTURULSUN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekli çağrı yapılırsa tüm Türkiye kazanır” sözlerini değerlendiren Bakırhan, “İyi ve doğru bir tespit. Evet gerekli çağrı yapılsın ama çağrının yapılabilmesi için gerekli koşullar oluşturulsun. Bu çağrıyı yapacaklar neye göre çağrıyı yapacaklar?” şeklinde konuştu.

‘ÇAĞRININ MUHATAPLARI NEREDE YAŞAYACAK?’

Açıklamalarına devam eden Bakırhan, demokratik bir zemin ya da bir güven ortamı olup olmadığını sorarak, “Çağrıyı yaptıktan sonra bu çağrının muhataplarının nereye gideceği, nerede yaşayacağı, hangi zeminde yaşamlarını sürdürebileceğinin garantisini veren bir merkez var mı? Biz de istiyoruz koşullar oluşsun çağrılar da yapılsın. Bu ülke çatışmalardan, savaşlardan, şiddetten arınsın. Demokratik bir zeminde herkes kendi kimliğini, kendi inancıyla birlikte bu ülkede yaşasın” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yanıtı: Gerekli Koşullar Oluşturulsun - Resim : 2

“SABAHIN DÖRDÜNDE KİMİN KAPISININ ÇALINACAĞI BELLİ DEĞİL”

Bakırhan savaşın ciddi bir karanlık yarattığını hatırlatarak son günlerde muhalif belediyelere yönelik operasyon ve kayyım girişimlerini anımsatarak “Sabahın dördünde kimin kapısının çalınacağı belli değil, hangi kurumun tehdit edileceği belli değil” şeklinde konuştu.

“Savaş karanlığından çıkabiliriz” diyen Bakırhan, “Biz Türkiye’yi barış aydınlığına taşımaya çalışıyoruz. İktidarın burada ne düşündüğün önemlidir, Barış getirecek, bu karanlığı aydınlıkla sonuçlandıracak iktidarın kendisi değil bizleriz, burada oturan bileşenlerdir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Kaynak: ANKA

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Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti Tuncer Bakırhan
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