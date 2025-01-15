Cezalar Artıyor... Tartışmalı Kanun Teklifi Komisyondan Geçti

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyonda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, çoğunluk oylarıyla kabul edildi.

Kanun teklifinin 2. maddesinde ‘polis, jandarma, devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü faaliyetler bu Kanun kapsamı dışındadır’ fıkrası AKP'nin verdiği öneriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklenerek yeniden düzenlendi. Kanun teklifinin 8. maddesi 5.fıkrasında yapılan değişiklik ile ‘gecikmesine sakınca bulunan hallerde arama ve el koyma yetkisi’ Cumhuriyet savcısına da tanındı.

'VATANDAŞLAR DA CEZALANDIRILACAK'

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin 16. Maddesinin gazetecilik faaliyetlerini doğrudan hedef aldığını aktararak, ‘’Bu maddeye göre veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntııs yapılmış gibi algı oluşturma suç kapsamına alınıyor ve bu suçu işleyenlere 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor’’ ifadelerini kullandı.

Düşünmez, şöyle konuştu:

''Anayasal bir hak olan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik adeta bir truva atı gibi olan bu fıkra anayasaya aykırılık teşkil ettiği gibi dünyanın her yerinde temel bir hak olan ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Daha önceki tarihlerde sansür yasası, dezenformasyon yasası gibi yasalarla belli bir ölçüde basın ve ifade özgürlüğü; geçtiğimiz aylarda etki ajanlığı tartışmalarıyla yeniden ülke gündemine getirilmiştir. Kamuoyunda büyük tepkiler ve itirazlar yükselmesi sonucu geri çekilen bu yasanın Siber Güvenlik Kanunu’nun satır aralarında yeniden karşımıza çıkartılması devlet aklının özgürlükleri kısıtlamadaki ısrar ve politikalarını göstermektedir. Bu düzenleme yalnız gazetecilerin değil aynı zamanda bu tür olayları sosyal medyada tartışan vatandaşların da cezalandırılmasını mümkün kılmaktadır.’’

'SANSÜRCÜ ANLAYIŞ'

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teklifin tümüyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasıyla ilgili partimizin herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır. Bunun kurulması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda desteklediğimizi de söyledik. Ancak görüşmeler esnasında özellikle arama, el koyma yetkisinin haddini aştığını ve sızıntı durumunda 'sızıntı varmış, algı yaratmış, endişe ve panik yaratması halinde' iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası burada olmaması gerekir. Sansürcü bir anlayışın ifadesi olarak burada gerçekleşmiş bir madde bizim en önemli çekincelerimizden biridir. Biz Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasını desteklemekle beraber bu bahsettiğimiz çekincelerden dolayı şu anda ret oyu kullanacağımızı belirtiyoruz.''

Yasada dikkat çeken maddeler şu şekilde:

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden bin 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kaynak: ANKA