Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı

Kocaeli’de korona virüs hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 29 yaşındaki Nida Pelit, ameliyatta geçirdiği iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı.

Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı

Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit (29), girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.

Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu.

Pelit’in cenazesi dün, Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç annenin ailesi, evlerinin önünde Gebze Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Dünyada bir ilk olarak literatüre giren anneden geriye ise en mutlu anlarında ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.

Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme
"Aday olma" diyen genç Kılıçdaroğlu ile görüştü: Artık düşünebilirim "Aday olma" diyen genç Kılıçdaroğlu ile görüştü: Artık düşünebilirim
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
21 öğretmenin görevine son verildi: 'Sizi sehven atadık' 21 öğretmenin görevine son verildi
Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı Literatüre giren genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor