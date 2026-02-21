Linke Tıklayan Yandı! Dolandırıcıların Bu Seferki Yöntemi 'İftar Rezervasyonu'

Ramazan ayında da hız kesmeyen dolandırıcılar bu kez 'İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' mesajıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Mesajdaki linke tıklayanların telefonlarına sızmaya çalışan şebeke, banka hesapları ve kişisel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.

Özellikle öğrencilere ve uygun fiyatlı iftar arayan vatandaşlara yönelik sahte kampanyalar dikkat çekiyor. Sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden ya da gerçek işletmeler taklit edilerek ödeme alınıyor ancak ortada ne bir rezervasyon ne de bir hizmet bulunuyor.

İFTARA YAKIN GELEN MESAJLARA DİKKAT

Dolandırıcılar, iftar saatine yakın zamanlarda iletişime geçerek güven kazanmaya çalışıyor, son anda gönderilen linklerle hem para hem de kişisel veri tuzağı kuruyor. Uzmanlar, resmi hesap doğrulaması yapılmadan ödeme yapılmaması ve şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.

'MANEVİ HASSASİYET SUİSTİMALİ'

Avukat Esra Betül Türkalp, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma dönemi olduğunu ancak bu manevi atmosferin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebildiğini belirtti. Türkalp, dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunu'na göre hileli davranışlarla bir kişiyi zarara uğratarak haksız menfaat sağlama anlamına geldiğini hatırlattı.

Bu tür olaylarda en önemli unsurun, mağdurun güven duygusunun ve ekonomik ya da manevi hassasiyetinin suistimal edilmesi olduğunu vurguladı

'İTİBAR ETMEYİN'

Uzmanlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. İşletmenin gerçekten var olup olmadığı araştırılmalı, ödeme yapmadan önce menü ve hizmet içeriği net şekilde incelenmeli.

Ödemelerin kişisel IBAN hesaplarına değil, bilinen ve güvenilir ödeme yöntemleriyle kurumsal hesaplara yapılması öneriliyor. Şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması ve yetkili mercilere ihbarda bulunulması gerektiği belirtiliyor.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN'

Herhangi bir mağduriyet yaşanması halinde ise yazışmaların ve dekontların saklanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, özellikle bu tür mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

