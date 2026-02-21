Şanlıurfa'da Bütün Sokak Hayvanları Toplatıldı: Vali'den Ekiplere 'Teşekkür'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Katliam yasası'na yönelik tepkiler sürerken ülkede hayvan haklarına yönelik ihlaller de devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sokak hayvanlarına ilişkin açıklama yaptı. Vali Şıldak açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

YAKLAŞIK 28 BİN HAYVAN TOPLATILDI

Şubat 2025'ten itibaren yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kurulduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı. Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü. Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı. Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor."

VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISI

Kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü, merkez ve ilçelerde ise ekiplerin kontrol faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Şıldak, vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi.

TOPLAMA EKİPLERİNE 'TEŞEKKÜR'

Sürecin kesintisiz şekilde takip edildiğini aktaran Vali Şıldak, elde edilen başarıda kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı, veteriner hekimler, toplama ekipleri ve bakımevi personelinin büyük emeği olduğunu belirterek tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA