İstanbul’da Oturum İzni Vurgunu: Dadılık Ofisi Görünümlü Dolandırıcılık Ağına Darbe

Yabancı uyrukluları sahte oturum kartlarıyla dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada 10 kişi cezaevine gönderildi, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’da sahte oturum belgeleriyle yabancı uyrukluları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 'oturum belgesi dolandırıcılığı' yöntemiyle Filipinli vatandaşların hedef alındığı tespit edildi.

POLİS KONTROLÜNDE FARK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çocuk bakımı ve dadılık hizmeti adı altında ofisler açtıkları, bu yolla mağdurların güvenini kazanarak oturum izni sağlayacaklarını vaat ettikleri belirlendi. Mağdurlara sahte oturum kartları verildiği, polis kontrollerinde belgelerin sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla dolandırıcılığın anlaşıldığı kaydedildi.

Yetkililer, şebekenin bu yöntemle en az 7 kişiyi toplam 14 bin dolar dolandırdığını tespit ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
dolandırıcılık
