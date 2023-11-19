Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol yeniden açıldı.

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Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yollarda küreme çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi.

Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Trafiğin güçlükle ilerlediği otoyolda, özellikle Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin saatlerdir kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik normal seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda görev yapan Kocaeli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

Kaynak: İHA

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