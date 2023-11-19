Beylikdüzü Balık Hali'nde yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktığı aktarıldı.

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Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 13:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Diğer depolara da sıçrayan yangın bir anda büyüdü

Kaynak: İHA

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