Beylikdüzü Balık Hali'nde yangın
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktığı aktarıldı.
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, saat 13:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Diğer depolara da sıçrayan yangın bir anda büyüdü
Kaynak: İHA
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