Beylikdüzü Balık Hali'nde yangın

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 13:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Diğer depolara da sıçrayan yangın bir anda büyüdü

Kaynak: İHA