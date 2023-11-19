Suç cenneti: Yabancı uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı

Süleyman Soylu yerine göreve gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, koltuk değişiminden bu yana çete ve örgütlere yönelik operasyonlarını arttırdı.

Geçmişte yerli ve yabancı olmak üzere birçok yasadışı iş yapan kişilerin Türkiye'de yakalanması, Soylu döneminde çetelere ve çete liderlerine zamanında müdahale edilmediği eleştirilerini getirmişti.

Geçtiğimiz gün, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvat uyuşturucu karteli Nenad Petrak İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın duyurduğuna göre bir uyuşturucu karteli daha yakalandı.

Yerlikaya, Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yöneticilerinden Christijan Palic'in İstanbul Beşiktaş’ta yakalandığını açıkladı.

Yapılan duyuru şöyle:

"Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı. Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız. Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi. Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan PALIČ, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan PALIČ, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından

🟦Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem