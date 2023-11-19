Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren ve intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda aile katliamında yeni gelişme: Katil baba da hayatını kaybetti

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırmıştı.

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman’ı (40), çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürmüş, ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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