Kuzey Marmara Otoyolu için Sarıyer'de acele kamulaştırma yapılacak!

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı kapsamında, Sarıyer-Kilyos karayolu tüneli için İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde acele kamulaştırma yapılacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu için Sarıyer'de acele kamulaştırma yapılacak!

Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde acele kamulaştırmaya gidilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı yolları dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli yol yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergah ve belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Kararda yer verilen kroki kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler, Sarıyer merkezin yanı sıra Maden, Kilyos ve Demirciköy sınırları içinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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