Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri, iş bıraktı!

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (DEV YAPI-İŞ), Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılan yüzde 10 oranındaki ücret artırılmasını kabul etmediği için iş bıraktıklarını 22 Şubat 2023 tarihinde duyurdu.

DEV YAPI-İŞ Sendikası, sosyal medya hesabından, işçilerin iş bıraktıklarına dair görüntüleri paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"DÜŞÜK ZAMMI KABUL ETMEYEREK İŞ BIRAKTI"

"Akkuyu NGS Şantiyesinde SİNTEK firmasında çalışan aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek iş bıraktı. Firmanın yaptığı yüzde 10 oranını artırılması için görüşmeler devam ediyor. Akkuyu NGS şantiye yönetimin bütün firmalarda aynı işi yapan tüm işçilerin eşit maaş/ zam oranı belirlersin demesine rağmen inşaat patronları fırsatçılık yaparak hem Ocak maaşlarını geç yatırdı, hem de zam oranlarını düşürdü. İşçiler bu fırsatçılığı kabul etmeyerek eyleme geçti.

Geçen hafta da SİNTEK firmasında düşük zam oranına karşı aralarında üyelerimizin de olduğu işçiler eyleme geçmiş eylem sonrası zam oranı yüzde 40 olarak belirlenmişti. Eylem sonrası bir grup işçinin kartları iptal edildi. Yapılan görüşmeler de arkadaşların bir kısmının kartları açıldı.”

"BİRÇOK ARKADAŞIMIZ ÇEŞİTLİ BAHANELERLE İŞTEN ATILIYOR"

Akkuyu NGS şantiyesinde çalışan bir inşaat işçisi ise iş bırakma eylemlerinin 21 Şubat'ta başladığını, işverenin maaş artışı için işçilerden 10 gün süre istediğini anlattı. Kimi işçilerin işe geri döndüğünü, 50 işçinin de işten istifa ettiğini ileri süren inşaat işçisi, şantiyede yaşananları anlattı.

İsminin yazılmasını istemeyen inşaat işçisi, şunları söyledi:

“Bizler sabah saat 08.00’den akşam 16.00’a kadar çalışıyoruz, bunun üzerine de uzun saatler mesai yapıyoruz. Bizim şirketten beklediğimiz zam oranı yüzde 30-35 civarındaydı. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna rağmen taşeron firma, maaşları yüzde 10 oranında arttırdı. Bu oran emeğimizin karşılığı değil. Burada yaşadığımız diğer sıkıntılar ise maaş geç yatırılıyor, eksik yatırılıyor. Buna karşı gelindiğinde ise ‘şartlar bu’ deniliyor. Kaç arkadaşımız işi bırakmak zorunda kaldı. Diğer bir konu ise, birçok arkadaşımız çeşitli bahanelerle işten atılıyor. Neden işten atıldığına ilişkin ise bilgi verilmiyor. Hepimizin ailesi var, üç dört çocuğu olan nasıl geçinecek? Biz kolay bir iş yapmıyoruz.

Şantiyede bazı bölgelere girmek yasak, şantiye içinde fotoğraf ve video çekmek de yasak. Güvenlik çok sıkı işliyor. Yemeklerimiz de iyi değil; kaldığımız kamp alanlarında yemesek şantiyede aç kalıyoruz. Buradaki arkadaşlarla birlikte dışarıdan yemek söylemek zorunda kalıyoruz. Bu iş yerinde işçiler ‘kırmızı damga’ ile de tehdit ediliyor. Bundan dolayı da işçiler, sendikalara örgütlenemiyor. Eğer bu yaşanılanları biz bireysel olarak medyaya çıkar anlatırsak ya da sendikalar ile iletişime geçersek kırmızı damga ile işten atıyorlar."

Kaynak: ANKA