Taksici kılığında turist dolandırıcılığı: Avuçlarının içine saklayarak çaldılar

İstanbul’da ticari taksi şoförü kılığına girerek turistlerin paralarını, geçerliğini kontrol etme bahanesiyle avuç içine saklayarak çaldıkları belirlenen şebeke için düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 6’sı yakalandı.

Taksici kılığında turist dolandırıcılığı: Avuçlarının içine saklayarak çaldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’da ticari taksi şoförü görünümlü şüphelilerin, yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile avuç içerinde saklama yoluyla örgütlü şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ’nitelikli hırsızlık’ suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin evlerine bu sabah baskınlar düzenlediğini ve evde aramalar yapıldığı kaydedildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, ara operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 
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