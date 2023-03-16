Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un bugün Tokyo’da gerçekleştireceği tarihi zirve öncesinde Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi geldi.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın yerel saatle 07.10 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirildi. Yaklaşık 6 bin kilometre irtifaya ulaşan ve bin kilometre yol kat eden füzenin 08.20 sıralarında Hokkaido’daki Oshima Adası’nın yaklaşık 250 kilometre batısındaki sulara, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi. Füzenin bölgede seyreden gemiler ve uçaklar üzerinde bir hasara yol açmadığı ifade edildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise ülkesinin bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için müttefikleriyle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

GÜNEY KORE’DEN KINAMA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin füze denemelerini "yalnızca Kore Yarımadası’nda değil, uluslararası toplumda da barış ve istikrara zarar veren önemli bir provokasyon ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali" olarak nitelendirerek, şiddetle kınadı. İstihbarat yetkililerinin ABD ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin son füze denemelerini yakından takip ettiği vurgulandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol da Kuzey Kore’nin eylemlerini kınayarak, provokasyonlarının bedelini ödeyeceği konusunda uyardı. Yoon ayrıca orduya, Kuzey Kore’ye karşı hazırlıkları sürdürmek üzere ABD ile ortak tatbikatlar yapma talimatı verdi.

Pyongyang, Güney Kore ve ABD’nin bölgede geçtiğimiz pazartesi başlattığı ortak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına misilleme olarak füze denemeleri gerçekleştirmişti. Kuzey Kore’nin son silah testinin ise Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un son yıllarda gergin seyreden ikili ilişkileri yumuşatma ve Kuzey Kore tehdidi karşısında iş birliğini güçlendirme amacıyla gerçekleştireceği ikili zirvenin hemen öncesinde yapılması, "Tokyo-Seul ittifakına mesaj" olarak yorumlandı.