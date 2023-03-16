Kocaeli’de 9 adrese polis operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez’de 9 farklı adreste kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

9 farklı adrese yapılan operasyonda 146 bin 700 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 12 milyon 412 bin 400 boş makaron, 21 bin 813 TAPDK bandrollü, sigara sarma makinesi, kurutma makinesi, kompresör ve 1 ton 286 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şahıstan 4’ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA