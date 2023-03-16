10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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