105 milyon TL harcanmıştı: Sele teslim oldu

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve kentteki trafik sorununu çözdüğü öne sürülen Abide Kavşağı, yoğun yağışı kaldıramadı. Çok sayıda araba ve yurttaş, kavşakta bulunan köprünün altında mahsur kaldı. Kavşağın sele teslim olmasının ardından gözler, kavşağın yapım sürecine ve maliyetine çevrildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimiyle yaptırıldığı belirtilen Abide Köprülü Kavşağı, 3 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Kavşağın, “Kente nefes aldırdığı” ifade edilerek trafik sorununu büyük ölçüde çözdüğü savunuldu. Kavşakta 15 Şubat’ta yaşanan yağışın ardından yaşanan görüntüler ise “Kavşak plansız, alelacele yapıldı” iddialarını akıllara getirdi.

YAPIM MALİYETİ 105,2 MİLYON TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Abide Kavşağı’ndaki bağlantı yollarının revize projeleri, 30 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen ihale kapsamında çizdirildi. Revize projelerinin çizdirilmesi için Hatay merkezli bir harita-mühendislik şirketiyle 370 bin TL’lik anlaşma yapıldı.

Yağışta altı suyla dolan Abide Kavşağı Köprüsü’ne yönelik yapım ihalesi ise 6 Nisan’da gerçekleştirildi. Yalnızca bir şirketin teklifinin geçerli sayıldığı ihale kapsamında Ankara merkezli Ohitan İnşaat Mühendislik isimli şirket ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli ise kayıtlara, 104 milyon 900 bin TL olarak geçti. Yağmur suyunu kaldıramayan kavşak için harcanan toplam para, 105 milyon 270 bin TL’ye ulaştı.

BİLİME KULAK TIKAYAN ANLAYIŞ

Yaşananları değerlendiren TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikret Çakır, “Birbiri ardında yaşanan felaketler, bilimin sözlerine kulak tıkayan anlayışın sonucudur” değerlendirmesinde bulundu. Çakır, henüz dört ay önce açılışı gerçekleştirilen köprünün altının da suyla dolduğunu vurgulayarak, “Zemin etütleri sağlıklı yapılsaydı bu görüntüler ortaya çıkmazdı” diye konuştu. Yaşananların yalnızca yoğun yağış ile açıklanamayacağını kaydeden Çakır, “Ufak tefek yağışlarda dahi o bölgede su birikmesi oluyordu. Mühendislik hataları olduğu çok açık” ifadelerini kullandı.