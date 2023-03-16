Türkiye'nin 'uyuşturucuda rekor' yılı: 14 bin 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2022 yılında, yalnızca Ticaret Bakanlığı’na bağlı birimlerin 555 adet yakalama gerçekleştirdiği öğrenildi. 2022 yılında ele geçirilen uyuşturucu maddenin büyüklüğünün 2021 yılına oranla yüzde 33 daha fazla gerçekleşti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyetlerine yönelik verileri, Türkiye’deki uyuşturucu batağının ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, 2022 yılında toplam 14 bin 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

METAMFETAMİN REKORU

2022 yılında yakalanan uyuşturucu miktarına yönelik detaylar da dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022’de Ambarlı Limanı’nda 2,1 ton captagon hap yakalandığı ve bu tutarın, “Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı captagon yakalama olayı olduğu” kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Saray'ın düzeni metamfetamin salgınını besliyor” sözleriyle dikkatleri çektiği metamfetaminin yakalanma oranı da dikkati çekti. Buna göre, Gürbulak Sınır Kapısı’nda bin 18 kilogram likit, 622 kilogram metamfetamin ve Eserdere Sınır Kapısı’nda ise 742 kilogram metamfetamin yakalandı.

2022 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarları ise şöyle sıralandı:

• Eserdere Sınır Kapısı: 512 kilogram eroin,

• İstanbul Havalimanı: 413 kilogram khat,

• Cilvegözü Sınır Kapısı: 403 kilogram captagon,

• Kapıkule Sınır Kapısı: 296 kilogram ecstasy,

• Kocaeli: 243 kg kokain,

• Kapıkule Sınır Kapısı: 226 kg esrar.

ON BİNLERCE TON KİMYASAL

Uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasal maddeler de uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine takıldı. Bu kapsamda 2022’de 58 bin 351 kilogram ara kimyasal madde yakalanırken yakalama oranında 2021 yılına göre yüzde 30 artış yaşandı.

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Ticaret de, kullanım da arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2022 raporunda, Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımının katlanarak arttığına dikkat çekildi. Raporda, son dönemde gündemde olan metamfetaminin yanı sıra eroin kullanımının da arttığı, afyon üretiminde kayda değer artış görüldüğü bilgisi yer aldı. Raporda "Eroin kaçırmada kullanılan rotalar, artık metamfetamin için de kullanılıyor. İran ve Türkiye’de metamfetamin ticareti büyük artış gösterdi. Satıcının Afganistan, alıcının Avrupa ülkeleri olduğu bu rotada İran ve Türkiye lojistik olarak yer alıyor" ifadelerine yer verilmişti.

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Suç dosyaları

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarını içeren TCK 191 kanun maddesi kapsamında 2019’da 183 bin 127, 2020’de 99 bin 120, 2021 yılında ise 263 bin 650 yargılama yapıldı.