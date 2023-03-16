Teknenin karinasında 22 kilo kokain bulundu

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir’de Aliağa Limanı’na demirleyen bir gemide yapılan aramada 22 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Geminin karinasına gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar çıkardı.

Teknenin karinasında 22 kilo kokain bulundu

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Aliağa Limanı sahasında yürütülen rutin kontrollerde, riskli rotalardan gelen gemiler su altı ve gemi arama ekipleri vasıtasıyla kontrol ediliyor.

Kontrollerde limana demirleyen yabancı bayraklı bir gemi Gümrük Muhafaza ekiplerince yakından takibe alındı. Yapılan incelemede geminin suyun altında kalan kısmına (karina) siyah bir çanta yerleştirildiği tespit edilirken, dalış ekipleri devreye girerek çantayı bulunduğu yerden karaya çıkardı. Karada koordineli şekilde bekleyen ekiplerce çantaya müdahale edilerek, arama gerçekleştirildi.

Su geçirmez özellikli çantada deniz suyundan etkilenmesin diye oldukça sıkı şekilde sarılmış ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 17 paket tespit edildi. Paketlerden alınan numune üzerinde yapılan analiz ve ölçümler neticesinde ele geçirilen maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplam 22 kilo 600 gram kokain ele geçirilirken, gemide Gümrük Muhafaza Gemi Arama ekipleri tarafından ayrıca detaylı bir arama gerçekleştirilerek, gemi içeriden ve su altından kontrole tabi tutuldu.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: İHA

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