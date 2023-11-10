Kurukahveci Mehmet Efendi, 'İsrail'e kahve gönderiyor' iddiaları üzerine açıklama yaptı

Sosyal medyada İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen ve boykot çağrısıyla gündem olan Kurukahveci Mehmet Efendi, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

152 yıllık kahve markası Kurukahveci Mehmet Efendi’nin açıklamasında, “Asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

İsrail askerlerine kahve gönderdiği yönündeki paylaşımları yalanlayan Kurukahveci Mehmet Efendi’nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. 'Yurtta Suh, Cihanda Sulh' ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz.

152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatlımasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz."