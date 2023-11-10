Edirne'de suya indirim

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ekonomik krizden etkilendiğini ifade etti. Gürkan, alınacak kararla 1 Aralık’tan itibaren 2024 yılında da su fiyatlarının aynı rakam üzerinden devam edeceğini aktardı.

"ENFLASYON BİZİ DE ÇOK ZORLUYOR"

Gürkan, şunları kaydetti:

"Son bir aydır, yaptığımız mahalle gezileri, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan içinde bulundukları ekonomik krizin onları artık darboğaza soktuğunu neredeyse nefes almalarının zorlaştığı yönde çok fazla serzeniş, şikayet alıyoruz. Tabi bunun sorumlusu muhalefet olarak biz değiliz, belediyeler olarak da biz değiliz ama vatandaşın durumunun da ne kadar zorda, açmazda olduğunu yaşayarak görüyoruz. Önümüzdeki hafta 17 Kasım’da bir Olağanüstü Meclis yapmaya karar verdim. Meclis'in tek gündemi su fiyatları olacak. 1 Aralık’tan itibaren de su fiyatlarımızı yüzde 30 azaltacağız vatandaşlarımız için. Enflasyon bizi de çok zorluyor, Edirne Belediyesi olarak. Çeşitli finans kaynakları bulmaya çalışıyoruz. Piyasada para, kredi yok. Biraz arsa satmaya çalışıyoruz ama mevduat faizlerinin yüksekliğiyle o da çok mümkün olmuyor. Buna rağmen Edirne Belediyesi, halkın belediyesi olarak Edirnelilerin seçtiği insanlar olarak arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu kararı aldık.

"HERHANGİ BİR ARTIŞ YAPMAYACAĞIZ"

Konutlarda, meskenlerde kullanılan suyun fiyatı bugünden itibaren sabitlenecek, yüzde 30 azaltılacak ve 1 Aralık’tan itibaren 2024 yılında da su fiyatları bu rakam üzerinden olacak. Herhangi bir artış yapmayacağız. 1 ile 3 metreküp arasını meskenlere 13 lira 61 kuruştan veriyorduk. Yüzde 30 indirimle 1 ile 3 metreküp suyun metreküpüne 9 lira 52 kuruş ödeyecekler. 4 ile 12 metreküp arası suyumuzun şu andaki mesken fiyatı bir metreküpü 16 lira 86 kuruş, bunu da 11 lira 80 kuruşa düşürüyoruz."