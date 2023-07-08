Kurmaya çalıştığı köstebek tabancası patladı: 77 yaşındaki adamın parmakları koptu

Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahattin D. (77), Bahçelievler Mahallesi İçeridere Bağları mevkisinde, kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin D'nin iki parmağının koptuğu belirlendi.

Ameliyata alınan Selahattin D'nin parmaklarının dikildiği öğrenildi.