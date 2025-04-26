Kurban Bayramı Yaklaşırken Bakanlık Harekete Geçti: Artık Her Şey Bu Düzenlemeye Göre Yapılacak!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Bu kapsamda canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınmasında etkin takip yapılabilmesi amacıyla alınan yeni kararlarla birlikte etkin denetim yapılması planlanıyor.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Kurban Bayramı Yaklaşırken Bakanlık Harekete Geçti: Artık Her Şey Bu Düzenlemeye Göre Yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA

Bu gelişmeyle birlikte özellikle hayvancılığın yoğun olduğu şehirlerden büyükşehirlere yapılacak hayvan taşımacılığına yönelik alınan yeni önlemler kapsamında, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesine ilişkin belgeler artık elektronik ortam vasıtasıyla da düzenlenebilir hale getirildi.

Kurban Bayramı Yaklaşırken Bakanlık Harekete Geçti: Artık Her Şey Bu Düzenlemeye Göre Yapılacak! - Resim : 1

UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

Yeni yönetmelikle birlikte hayvan nakli yapan araç ve hayvan sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en birine girmek ve nakledilen hayvanları kontrol etmekle yükümlü hale geldi. Söz konusu denetim istasyonlarına girmeyen sorumlular hakkında para cezası işlemi uygulanacak.

SÜRE 5 GÜNDEN 3 GÜNE İNİYOR

Yine iller arasındaki hayvan hareketliliğinde hayvan sağlığını ve nakil süreçlerini daha etkin şekilde kontrol altına alabilmek amacıyla, veteriner sağlık raporlarının geçerlilik sürecinin 5 günden 3 güne indirilmesine de karar verildi.

Kurban Bayramı Yaklaşırken Bakanlık Harekete Geçti: Artık Her Şey Bu Düzenlemeye Göre Yapılacak! - Resim : 2

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında Haziran ayına denk geliyor. Bayramın arefe günü 5 Haziran, ilk günü 6 Haziran Cuma, dördüncü ve son günü ise 9 Haziran 2025 Pazartesi günü olacak.

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