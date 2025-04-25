SSK BağKur ve Tüm Emeklilere 4 Bin Lira Verilecek! Detaylar Ortaya Çıktı

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi için 2025 yılı takvimi netleşmeye başladı. Kurban Bayramı'nda ikramiye almak isteyen vatandaşların, emeklilik işlemlerini en geç mayıs ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar emeklilik dilekçesini veren ve şartları sağlayanlar 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

SSK BağKur ve Tüm Emeklilere 4 Bin Lira Verilecek! Detaylar Ortaya Çıktı

Ramazan Bayramı ödemelerini alan emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesi için takvimi yakından takip ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin ise 2 Haziran 2025 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçıran ancak mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, bu ödeme döneminde ikramiye hakkı elde edecek. Aksi durumda hak sahipleri, ilk ikramiyelerini 2026 yılında alabilecek.

SSK BağKur ve Tüm Emeklilere 4 Bin Lira Verilecek! Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 1

İKRAMİYEDE ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞ GÜNDEMDE

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyesinin geçmiş yıllara göre alım gücünde büyük düşüş yaşandığını belirtti. 2018 yılında 1.000 TL olan ikramiyenin dolar bazında 214 dolara denk geldiğini, ancak bugün 4 bin TL’lik ikramiyenin yaklaşık 104 dolarlık bir karşılığı olduğunu ifade etti.

SSK BağKur ve Tüm Emeklilere 4 Bin Lira Verilecek! Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 2

ALTIN VE AKARYAKIT ALIMI DA DÜŞTÜ

Gürer, 2018’de bayram ikramiyesiyle 5 gram altın alınabildiğini, günümüzde ise bu miktarın 1 gram altına dahi yetmediğini söyledi. Aynı şekilde, ikramiyeyle alınabilen mazot ve benzin miktarlarının da neredeyse yarı yarıya azaldığını belirtti. 2018’de 175 litre mazot alınabilirken, bugün bu miktar 87 litreye düştü. Benzin için de 161 litrelik alım gücü 88 litreye gerilemiş durumda.

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Kaynak: Haber Merkezi

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