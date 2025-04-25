200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti

Mevduat faizlerinde yaşanan değişiklikle birlikte tasarruf sahipleri, Türk Lirası cinsinden birikimlerini değerlendirmeye yeniden yöneldi. 2025 yılının nisan ayı itibarıyla mevduat getirilerinde yılın zirvesi görülürken, özellikle kısa vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar oluştu. Pek çok banka faiz oranlarını yukarı taşırken, bazı kurumlar yüzde 50’ye kadar varan vadeli mevduat faizi sunmaya başladı. Genel olarak faizler yüzde 48,50 ile yüzde 49 aralığında seyrediyor.

200 BİN LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ LİSTELENDİ

Peki, 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bankalara yatırılan 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel faiz kazançları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 205.887 TL

Net Kazanç 5.887 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 37

Vade Sonu Tutar 205.515 TL

Net Kazanç 5.515 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 207.005 TL

Net Kazanç 7.005 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 207.079 TL

Net Kazanç 7.079 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5

Vade Sonu Tutar 206.334 TL

Net Kazanç 6.334 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 207.228 TL

Net Kazanç 7.228 TL



HALKBANK

Faiz Oranı % 40

Vade Sonu Tutar 205.962 TL

Net Kazanç 5.962 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32

Vade Sonu Tutar 204.769 TL

Net Kazanç 4.769 TL

TEB

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 207.452 TL

Net Kazanç 7.452 TL

Kaynak: Haber Merkezi