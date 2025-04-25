200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından, bankalardaki mevduat faiz oranlarında da belirgin bir artış yaşandı.
Mevduat faizlerinde yaşanan değişiklikle birlikte tasarruf sahipleri, Türk Lirası cinsinden birikimlerini değerlendirmeye yeniden yöneldi. 2025 yılının nisan ayı itibarıyla mevduat getirilerinde yılın zirvesi görülürken, özellikle kısa vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar oluştu. Pek çok banka faiz oranlarını yukarı taşırken, bazı kurumlar yüzde 50’ye kadar varan vadeli mevduat faizi sunmaya başladı. Genel olarak faizler yüzde 48,50 ile yüzde 49 aralığında seyrediyor.
200 BİN LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ LİSTELENDİ
Peki, 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bankalara yatırılan 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel faiz kazançları:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 205.887 TL
Net Kazanç 5.887 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 205.515 TL
Net Kazanç 5.515 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 207.079 TL
Net Kazanç 7.079 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 206.334 TL
Net Kazanç 6.334 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 205.962 TL
Net Kazanç 5.962 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 204.769 TL
Net Kazanç 4.769 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL
Kaynak: Haber Merkezi