200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından, bankalardaki mevduat faiz oranlarında da belirgin bir artış yaşandı.

200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti

Mevduat faizlerinde yaşanan değişiklikle birlikte tasarruf sahipleri, Türk Lirası cinsinden birikimlerini değerlendirmeye yeniden yöneldi. 2025 yılının nisan ayı itibarıyla mevduat getirilerinde yılın zirvesi görülürken, özellikle kısa vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar oluştu. Pek çok banka faiz oranlarını yukarı taşırken, bazı kurumlar yüzde 50’ye kadar varan vadeli mevduat faizi sunmaya başladı. Genel olarak faizler yüzde 48,50 ile yüzde 49 aralığında seyrediyor.

200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti - Resim : 1

200 BİN LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ LİSTELENDİ

Peki, 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bankalara yatırılan 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel faiz kazançları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 205.887 TL
Net Kazanç 5.887 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 205.515 TL
Net Kazanç 5.515 TL

200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti - Resim : 2

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 207.079 TL
Net Kazanç 7.079 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 206.334 TL
Net Kazanç 6.334 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL

200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Bankalar Vites Yükseltti - Resim : 3
HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 205.962 TL
Net Kazanç 5.962 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 204.769 TL
Net Kazanç 4.769 TL

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL

Atilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakAtilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakEkonomi

ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mevduat faizi Mevduat Hesabı Para Banka Faiz Kararı
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi Silifke'de Başlayan Hasat Savaş Çıkartır! Rusya, Ukrayna ve Katar Satın Almak İçin Sıraya Girdi
Bakan Şimşek Açıkladı, Kur Korumalı Mevduat Stokları Eridi mi? Kur Korumalı Mevduat Stokları Eridi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!