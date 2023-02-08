Kuran Kursu'nun kasasını 12 yaşındaki çocuğun hayatına tercih ettiler

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken önce binadaki Hicret Kuran Kursu’na ait kasa vinçle çıkarıldı

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Kuran Kursu'nun kasasını 12 yaşındaki çocuğun hayatına tercih ettiler

Kahramanmaraş'taki depremlerde on binlerce yurttaş enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. 

İktidarın kurumlarını ve kaynaklarını bölgeye eşit aktarmadığı ifade edilirken; yaşanan bir olay pes dedirtti. 

KURAN KURSU'NUN KASASI'NIN KURTARDILAR

Sol TV'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken önce binadaki Hicret Kuran Kursu’na ait kasa vinçle çıkarıldı.

İşte o anların görüntüleri: 

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