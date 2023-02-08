AKP'li Ömer Çelik'in 1999 depreminden sonra Yeni Şafak'a yazdığı yazı ortaya çıktı: Türkiye’nin yönetilememesi binlerce cana mal oluyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından “AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı olarak sahada olduğu” yolundaki açıklamasıyla “propaganda” eleştirilerine hedef olan, yetersiz kurtarma çalışmaları için “Zaman zaman buraya daha çok araç girseydi, vinç gelseydi gibi talepler oluyor, elimizde her türlü araç için fazlasıyla imkân ve kapasite var. Eğer ihtiyaç duyulursa bunları sevk edecek şekilde bütün imkânlarımız var… Bu imtihanı inşallah birlik, dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından devleti ve siyasal iktidarı ağır ifadelerle eleştiren yazısı tekrar gündeme geldi.

T24'te yer alan habere göre Çelik, Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısında, “Türkiye yönetilemiyor. Ve, yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Eğer bugün birilerin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin ‘milli birlik ve beraberlik’ nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak; bugün susarsak, bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız” görüşünü dile getirmişti.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin ardından yetersiz kurtarma çalışmalarına yöneltilen tepkilere AKP Sözcüsü olarak “her türlü aracın fazlasıyla mevcut olduğu” yanıtını veren ve “birlik ve dayanışma” çağrısı yapan Ömer Çelik, 1999 depreminde devletin ve iktidarın düştüğü durum için, “birilerinin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin ‘milli birlik ve beraberlik’ nutukları altında ezilmemesi gerektiğini” vurgulayarak “susmama” çağrısı yaptı.

1999 depremi sonrasında, “beceriksizlikleri tespit edenlere yetkililerin el altından gözdağı verdiğini” vurgulayan Çelik, “devletin toplumu büyük bir felaketle başbaşa bıraktığını” yazdı. Çelik aynı yazıda, “resmi sözcülerin, depremdeki ihmal ve beceriksizlikleri dile getirenleri ‘şaibeli’ duruma düşürmekten başka bir gayretinin görünmediğini” dile getirdi.

“DEVLET TOPLUMU FELAKETLE BAŞ BAŞA BIRAKTI”

Ömer Çelik’in, Yeni Şafak’ta 23 Ağustos 1999’da yayımlanan “Bugün susmak…” başlıklı yazısı, -ara başlıklar T24’e ait olmak üzere- aynen şöyle:

“Depremin ilk saatlerinde ortada olmayan "devletlu" zevat, aradan saatler geçtikten sonra her köşe başından başlarını uzatıyor. İş yapmak adına bildikleri tek şey, açıklama yapmayı kesintisiz bir biçimde sürdürmek. Yapılan işlerin ne kadar beceriksizce yapıldığını tesbit edenlere görünürde kırgınlık ifade eden "yetkililer," el altından da gözdağı veren bir tutumu, devletin âli menfaatlerini korumanın tek göstergesi gibi sunmanın gayreti içindeler. Oysa tek (görevi/T24) âli toplumun hayat hakkını korumak olan devlet, tam bir şaşkınlık içine düşerek toplumu büyük bir felaketle başbaşa bıraktı. Kırılan gururunu tamir etmek kaygısından arta kalan kırıntıları enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine dönüştürmeye çalıştığında ise iş işten çoktan geçmişti...”

“RESMİ SÖZCÜLERİN GAYRETİ, İHMALLERİ DİLE GETİRENLERİ ŞAİBELİ DURUMA DÜŞÜRMEK"

“Devletin bütün imkanlarıyla ve başarıyla olaya müdahale ettiğini söyleyen Başbakan, depremin ilk saatlerinde kendi bakanlarına bile telefonla ulaşamadığını söyleyerek yetkililere radyo ve televizyon aracılığıyla talimat vermeye çalışıyordu.. Kendisine en çok ihtiyaç duyulduğu anda "kamu otoritesi" kapsama alanı dışına çıkmış ve yetkililer, pili bitmiş bir uzaktan kumanda aletine dönüşmüştü. Apaçık ortada olan ve karşılıkları can kaybıyla, Türkiye'nin en az yirmi yılına mal olacak mal kaybıyla ödenen ihmalleri ve beceriksizlikleri dile getirenleri "şaibeli" duruma düşürmeye çalışmaktan başka bir gayreti hâlâ görünmüyor resmi sözcülerin. Kendi sorumluluğunu örtbas etmek isteyen devlet erki hâlâ meseleyi mümkün olduğunca sümenaltı etmeye harcıyor enerjisini.”

“SESLERİNİ YÜKSELTENLERE BU DERECE ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLMESİNİN NEDENİ…”

“Sanki ortadaki tek sorun, milletin baş başa kaldığı yıkımın bir ucundan devlet kurumlarına da bulaşmış olması. Sanki sadece halkın oturduğu binalar yıkılsa ve sarsılmaz bir kudret ve eleştirilmez bir erk kaynağı gibi görünmeyi seven devlet bu felaket karşısında yara almamış olsaydı, mesele kalmayacaktı. Milleti himaye edilmeye ve yol gösterilmeye muhtaç bir topluluk olarak gören devletçi bakışın rahatsız olduğu konu, aslında gerçekten neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda yol gösterilmeye muhtaç olanın devlet olduğunun ortaya çıkmış olması sanki. Yoksa insanların canları niye kurtarılmadı diye kamu otoritesini eleştirenlere ya da canları kurtarılma ihtimali olanlara bir an evvel ulaşılması için seslerini yükseltenlere bu derece şiddetle karşılık verilmesinin ne anlamı olabilir?”

“TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR, ‘MİLLİ BİRLİK’ NUTUKLARINA GÖZ YUMARSAK…”

“Bu depremle birlikte ortaya çıkan mekanizmalar ve ilişkiler meselenin sandığımızdan daha vahim olduğunu ortaya çıkardı. Uzun zamandır normal hayatı olağanüstüleştirerek yaşamayı kanıksadığımız için, belli ki, içine düştüğümüz kıskacın vahametini algılamakta zaafa düşmüşüz. Çok basit ama bir o kadar da acı olan şu: Türkiye yönetilemiyor. Ve, yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Eğer bugün birilerin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin "milli birlik ve beraberlik" nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak; bugün susarsak, bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız.”

“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK SAHADAYIZ”

3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren AKP milletvekili olarak parlamentoya giren, Kültür ve Turizm Bakanı ve AB Bakanı olarak hükümetlerde görev alan, halen AKP Sözcüsü olan Ömer Çelik, 6 Şubat Pazartesi günü, depremden etkilenen şehirler arasında bulunan memleketi Adana’da açıklama yaptı. “Cumhur İttifakı’nın sahada olduğu” sözleri nedeniyle “deprem bölgesinde siyasi propaganda yaptığı” eleştirilerine hedef olan Çelik, kurtarma çalışmaları ve yardımlar konusunda “Yemek ve diğer ihtiyaçlar konusunda tek tek geziyoruz yıkılan binaların olduğu yerleri. Herhangi bir şekilde şu anda bir eksik gözükmüyor. Ama eksik olduğu anda da yerine getirebilecek şekilde kapasitelerimiz hazır” demişti.

Çelik, “daha çok araç girseydi, vinç gelseydi gibi talepler olduğunu, ellerinde her türlü araç için fazlasıyla imkân ve kapasite bulunduğunu, ihtiyaç duyulursa bunları sevk edecek şekilde bütün imkânların olduğunu” savunarak, “Bu imtihanı inşallah birlik, dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız” demişti.