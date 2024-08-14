Kurallara Uymayan Sürücüler Denetime Takıldı: Milyonlarca Liralık Ceza Kesildi
Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 720 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 516 bin 3 TL cezai işlem uygulandı.
Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-12 Ağustos tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı.
Denetimlerde araç ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 86 araç trafikten men edildi.
3 MİLYON LİRALIK CEZA
Bin 720 araç sürücüsüne ise toplam 3 milyon 516 bin 3 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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