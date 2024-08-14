Kurallara Uymayan Sürücüler Denetime Takıldı: Milyonlarca Liralık Ceza Kesildi

Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-12 Ağustos tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde araç ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 86 araç trafikten men edildi.

3 MİLYON LİRALIK CEZA

Bin 720 araç sürücüsüne ise toplam 3 milyon 516 bin 3 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA