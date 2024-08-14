Drift Atmaktan Alkollü Araç Kullanmaya... Trafiği Tehlikeye Atan Sürücülere Ceza Yağdı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı ve Stadyum çevresinde denetim gerçekleştirdi.

9 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan çalışmalarda 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan caza uygulandı.

82 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

262’si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 296 sürücü belgesine el konularak, 82 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA