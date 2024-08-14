19 Yaşındaki Kızın Acı Ölümü: Yolun Karşısına Geçerken Otomobil Çarptı, Metrelerce Savruldu

Konya'da yolun karşısına geçen 19 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

19 Yaşındaki Kızın Acı Ölümü: Yolun Karşısına Geçerken Otomobil Çarptı, Metrelerce Savruldu

Konya Ankara Karayolu üzeri Alparslan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı Skoda marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 19 yaşındaki Halime Küçükkocabaş'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halime Küçükkocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükkocabaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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